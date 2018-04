Uomo ucciso in un parcheggio nel Catanese: era un rapinatore?

Un uomo, la cui identità non è stata ancora accertata, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco all'interno del parcheggio di un autolavaggio ad Adrano, nel Catanese. Non chiarita nemmeno la dinamica: l'uomo aveva il volto coperto da un cappuccio, motivo per cui gli investigatori ipotizzano che fosse un rapinatore, forse ucciso dai complici o forse durante un conflitto a fuoco.