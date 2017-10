Palermo, blitz antimafia a Bagheria: 16 arresti | Figlia boss ha relazione con Cc, lui ordina omicidio

"Tua sorella si è fatta sbirra" - "Tua sorella si è fatta sbirra", diceva il boss al figlio. Ma il giovane temeva di finire in carcere. "Io ho 30 anni e non mi consumo per lui", diceva ad un amico intercettato dai carabinieri. Nell'operazione "Nuova alba" sono state poi ricostruite anche diverse estorsioni ai danni di imprenditori edili tra Bagheria e Altavilla.



Scaduto è tornato in carcere, dopo sei mesi di libertà: era stato scarcerato lo scorso aprile dopo essere stato arrestato nell'operazione Perseo del 2008. Secondo gli inquirenti, avrebbe cercato di riprendere il comando della cosca di Bagheria.