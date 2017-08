Migranti: la Iuventa trasferita da Lampedusa a Trapani

Spavaldi, temerari al limite dell'incoscienza: erano i volontari che a bordo della Iuventa soccorrevano i migranti rischiando anche l'ingresso nelle acque libiche. E' quanto emerge dalle carte dell'inchiesta di Trapani in cui si precisa come lo scopo di quei ragazzi non fosse lucrare sui migranti quanto salvarli. Anche a costo di creare incidenti con la Guardia Costiera libica.



Volevano maggiore visibilità - Ma c'è di più. In una riunione a Roma tra tutte le Ong, Msf e Save the Children propongono di arretrare tutte le navi sulla linea delle 24 miglia dalla costa libica. Questo per allontanarsi meglio dal confine fissato alle 12 miglia. Erano i giorni in cui una motovedetta di Tripoli aveva aperto il fuoco sulla tedesca Sea Watch. E sono proprio quelli della Iuventa a rifiutare: "Dobbiamo stare in prima linea". Per loro la visibilità era fondamentale, più comparivano sui giornali più fondi arrivavano.