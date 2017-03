Concorso esterno mafia, Lombardo:con assoluzione finisce incubo

"Per me è finto un incubo. Non ho mai avuto niente a che fare con la mafia e la sentenza di assoluzione dal concorso esterno, perché il fatto non sussiste, lo conferma". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, commentando la sentenza che lo ha assolto dalla condanna a concorso esterno alla mafia. "Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la mia innocenza anche per il reato elettorale", ha aggiunto.