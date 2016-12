Catania, si tuffano nel fiume Simeto: annegati 2 ragazzi

Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne 1 di 6 Ansa Ansa Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne 2 di 6 Ansa Ansa Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne 3 di 6 Ansa Ansa Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne 4 di 6 Ansa Ansa Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne 5 di 6 Ansa Ansa Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne 6 di 6 Ansa Ansa Catania, bagno nel fiume: annegati un 19enne e un 27enne leggi dopo slideshow ingrandisci

Stando a quanto ricostruito, i tre amici, tutti di origine romena, si erano recati sulle rive del Simeto per pescare. Data la calura, avevano deciso di fare il bagno per rinfrescarsi: due di loro si sono tuffati, mentre il terzo è rimasto sulla riva e ha visto gli altri trascinati via dalla corrente del fiume.



Ragusa, 35enne annega tentando di salvare una ragazzina di 15 anni - Una seconda tragedia è avvenuta invece nel Ragusano dove un uomo di 35 anni, anche lui di nazionalità romena, è morto annegato in mare nei pressi della spiaggia della Lanterna a Scoglitti, in territorio di Vittoria. Si era tuffato per soccorrere una ragazzina di 15 anni che aveva avuto un malore e che è stata salvata. Con la vittima in acqua c'erano anche la madre del 35enne, illesa e sotto choc, e un amico e connazionale di 44 anni, che è ricoverato in coma farmacologico nell'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma che non sarebbe in pericolo di vita.