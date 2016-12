19:54 - "Il mare davanti a Lampedusa è la frontiera non italiana ma europea, e l'Europa deve assumersi il compito di difenderla". Angelino Alfano fa appello a Bruxelles in relazione all'emergenza sbarchi e ricorda al riguardo che "non esiste una unione di Stati che abbia cancellato le frontiere interne, come l'Unione europea ha fatto con Schengen, e contemporaneamente non abbia disegnato una frontiera esterna".