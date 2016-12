Cosa Nostra, il super latitante Messina Denaro avrebbe un figlio segreto

13:06 - Si chiama Francesco, ha 10 o 11 anni e di cognome fa Messina Denaro. È il figlio finora segreto del boss e super latitante Matteo e come il padre è quasi un fantasma. La sua stessa esistenza è emersa da poco tempo, dalle intercettazioni rubate ai familiari del capo Mafia siciliano che non avrebbe accolto benissimo la notizia di questa seconda paternità.

Mistero totale sull'identità della madre che non sarebbe stata la sola donna nella vita di Matteo Messina Denaro, già genitore di Lorenza, la 18enne avuta dalla relazione con Francesca Alagna. La figlia maggiore ha abitato con la madre presso i nonni, i genitori del boss, ma da poco avrebbe abbandonato tale domicilio forse proprio quando è stata resa nota l'esistenza dell'altro figlio.



Il bambino dovrebbe essere nato nel 2004 o nel 2005 nella zona compresa tra i Comuni di Partanna, Castelvetrano e Campobello, non lontano da Trapani e Palermo.

Matteo Messina Denaro è ricercato dal 1993 e su di lui pende la taglia da un milione e mezzo di euro dei servizi segreti italiani. Sul sua testa pende infatti, un mandato di cattura internazionale per associazione mafiosa, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materiale esplosivo. È considerato l'erede di Totò Riina a capo di Cosa Nostra.