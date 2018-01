Si abbassa i pantaloni mentre passa la "Google car": ora è su Street view

Chissà a quanti sarà capitato di incrociare la macchina di Google Maps, tappezzata di mappe e con una telecamera piazzata sul tettuccio. Alcuni magari non avranno ricollegato l'auto al motore di ricerca, altri avranno reagito mostrando indifferenza, altri ancora si saranno messi in posa o al contrario si saranno nascosti. Sicuramente quello che ha fatto questo ragazzo padovano è alquanto singolare: il giovane si è infatti messo in posa...di dietro, con i pantaloni abbassati, alla presenza di altri amici. Ed ora, il suo “lato b” è finito dritto dritto su Street view.