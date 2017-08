Google lancia oggi un nuovo progetto innovativo su Street View : gli utenti di tutto il mondo potranno esplorare la Stazione Spaziale Internazionale , nota anche come ISS. Street View celebrerà quest'estate il suo decimo compleanno con il primo progetto "senza gravità" con il quale gli internauti potranno visitare tutti i 15 moduli e i 2 veicoli per il docking (SpaceX Dragon e Orbital Cygnus) della Stazione con immagini a 360 gradi.

Questa sarà la prima raccolta di Street View con annotazioni, una caratteristica precedentemente disponibile solo per i musei sulla piattaforma del Google Arts & Culture. Ora, mentre l'utente camminerà attraverso i moduli dell'ISS in Google Maps, vedrà descrizioni chiare e utili su come ad esempio gli astronauti si mantengono in forma, su che tipo di cibo mangiano, dove fanno esperimenti scientifici e condividere la sensazioni di astronauti come Thomas Pesquet.