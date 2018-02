Senzatetto al freddo, da nord a sud la mobilitazione per aiutarli

Comunità di Sant'Egidio - "Non aggiungiamo al gelo anche l'indifferenza, che è il primo nemico di chi vive per strada: invitiamo tutti a prestare attenzione a chi passiamo accanto ogni giorno, nelle vie delle nostre città, senza fermarci". Così Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, lancia un appello a mobilitarsi in favore delle persone senza fissa dimora. Sul sito dell'associazione tutti gli indirizzi da Novara a Catania in cui è possibile portare coperte e sacchi a a pelo. "Accanto a questa mobilitazione della società civile – osserva Impagliazzo – è necessario che si diano da fare anche le istituzioni aprendo con urgenza nuovi ripari notturni. Occorre allargare la rete di protezione sociale per i più fragili, ancora troppo debole nelle nostre città, in modo da evitare nuovi drammi, non solo del freddo, ma dell’esclusione".



Croce Rossa Italiana - La Croce Rossa Italiana ha potenziato la presenza di uomini e mezzi per la distribuzione di generi alimentari di conforto e medicinali ai malati in difficoltà. Tra le altre iniziative, l'apertura anche diurna di alcuni centri che normalmente offrono cena e pernottamento. Oltre a questo sul suo sito ha pubblicato un elenco di consigli diretti a tutta la popolazione per affrontare al meglio il calo delle temperature.



Caritas - Anche Caritas ha potenziato le attività di accoglienza e distribuzione di pasti e beni di prima necessità che svolge quotidianamente. In diversi luoghi ha messo a disposizione spazi all'interno delle proprie strutture, allungato gli orari di mense e ricoveri e aumentato il numero dei posti letto.