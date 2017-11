Senza lavoro, senza casa e ancora troppi anni prima della pensione

Cinquantotto anni, senza un lavoro da tre e una piccola macchina color bronzo parcheggiata in provincia di Milano come unico tetto sopra la testa. Questa è la vita che Maria conduce da quando la cooperativa in cui lavorava, per una situazione di forte crisi, l'ha licenziata. "Percepivo un assegno di mobilità di circa 600 euro, oggi arrivo a quasi 400 euro". Non riesce più a trovare un lavoro e dopo l'ultimo assegno di mobilità a dicembre non percepirà più nulla finché non andrà in pensione a sessantasette anni.