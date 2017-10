Dalla vostra parte, famiglia con figlio disabile rischia lo sfratto

"Siamo come dei topi che continuano a girare nel labirinto senza riuscire a trovare una via d'uscita". È questo il commento della donna che ai microfoni dell'inviato ha raccontato la propria storia: vivono nel comune di Rho ma vanno avanti con un solo stipendio e la piccola pensione di invalidità del figlio disabile, niente che basti a salvarli dallo sfratto. Le hanno tentate tutte, con il solo risultato di trovarsi porte chiuse in faccia. Il loro timore adesso è non riuscire a mantenere la casa per la quale non riescono a pagare il mutuo e finire in mezzo a una strada.