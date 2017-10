“Lo Stato mi doveva quattro milioni di euro e adesso mi ha messo all’asta la casa”. Le parole di Sergio Bramini hanno dell’incredibile eppure corrispondono alla realtà. L’imprenditore di Monza racconta all’inviato di Dalla vostra parte che per far fronte al mancato pagamento dell’ingente credito che aveva con lo Stato è stato costretto a impegnare con due mutui la casa e gli uffici e alla fine a portare i libri in Tribunale. Lo Stato gli impone ora di vendere tutto, ma dei quattro milioni che l’imprenditore doveva incassare non si hanno notizie . “Lo Stato tra due giorni mi butta fuori di casa come un criminale dicendomi che si tratta di un bonus che mi consente di essere primo in graduatoria per una casa popolare”.