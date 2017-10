Ruggero Freddi, da porno divo gay a docente universitario: "Gli studenti mi rispettano"

Fisico scolpito e muscoli da culturista. In aula si presenta in camicia e giacca per non mostrare tropo il fisico massiccio, ma tutti gli studenti conoscono il suo passato da porno divo in pellicole gay. Ruggero Freddi, 41 anni, romano di Ponte Lungo, ha tre lauree e ora insegna matematica alla Sapienza di Roma. In un'intervista al Corriere della Sera racconta: "Nessuno mi ha mai fatto domande che non fossero scientifiche. Mi prendono tutti sul serio, com'è giusto, perché sono molto preparato".