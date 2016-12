Report ministero Giustizia:custodia cautelare in carcere in 46% casi

Nel 2015 i tribunali italiani hanno emesso 12.959 misure cautelari personali. La custodia cautelare in carcere è stata disposta in 6.016 casi (il 46%); seguono gli arresti domiciliari con 3.704 casi (29%) e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in 1.430 casi (11%). Il dato emerge dalla relazione sulle misure cautelari del ministero della Giustizia. I penalisti però bocciano il report, basato "su dati solo dal 35% dei tribunali".