Ravenna, parà piomba su bagnante durante esibizione: feriti entrambi

Un paracadutista della Folgore si è scontrato, in fase di atterraggio, con un bagnante durante lo spettacolo che precedeva l'esibizione delle Frecce Tricolori sui cieli di Punta Marina Terme, sul litorale ravennate. Il parà, un 40enne di Pisa in servizio al 187esimo reggimento di Livorno, ha subito una forte compressione della colonna vertebrale ed è stato portato in ospedale. Ricoverato anche il bagnante, un 53enne.