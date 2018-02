Quarto Grado, parla la mamma di Jessica: “Amore mio, avrai giustizia”

"Ti sono sempre stata vicina. Ti ho sempre aiutata. In qualsiasi momento. Io non ti ho mai abbandonata, come invece affermano tante persone. E solo io e te lo sappiamo. Tu sei molto importante per me e lo sarai sempre. Ti giuro che avrai giustizia per il male che ti hanno fatto", questo l’appello accorato della mamma di Jessica Valentina Faoro, la ragazza uccisa a coltellate in un appartamento a Milano. Un videomessaggio toccante trasmesso da Quarto Grado, in cui la donna si rivolge direttamente alla figlia.



"Eri una ragazza che aiutava sempre tutti, una ragazza che amava cantare e ballare. Una ragazza felice, allegra, ma Dio ha voluto così. Ti ha portata via. E ora starai vicino al tuo nonno, che si prenderà cura di te", ha aggiunto la madre. E poi, rivolgendosi al suo papà defunto, ha detto: “Papà per favore stai vicino a lei e tienila vicina a te”.



E ha concluso così, rivolgendosi nuovamente alla figlia: "Ti amo amore mio, se il Tribunale non farà giustizia, lo farò io per te. Giuro. Ti amo e ti ho sempre amato".