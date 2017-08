Nozze da favola per i rampolli newyorkes i Eliot Sutton e Renee Cohen , che hanno pronunciato il fatidico "sì" nel lido Santo Stefano a Monopoli (Bari), trasformato per offrire agli sposi un ricevimento principesco da 25 milioni di euro . Party esclusivo per i 415 invitati, esponenti delle famiglie più ricche d'America, con il concerto della regina del pop, Lady Gaga, avvistata sulle coste baresi dopo essere sbarcata da un lussuoso yacht.

Sarebbe lei la superstar che tutti aspettavano, mentre sono state smentite le voci dell' arrivo di Madonna, in vacanza fino a poco fa a Borgo Egnazia, il resort superlusso dove alloggiano gli ospiti della coppia di rampolli e quello di Ivanka, figlia del presidente Usa Donald Trump, amico di famiglia degli immobiliaristi Cohen.



Rito ebraico - La cerimonia nuziale, di rito ebraico, religione cui appartengono gli sposini, si è svolta sulla grande piattaforma montata sulla scogliera del lido, dove è stato allestito il baldacchino "Chuppah", simbolo della casa in cui lo sposo accoglie la futura moglie. Squilli di trombe araldiche, giochi pirotecnici e spettacoli a terra e in acqua hanno animato il ricevimento sulla spiaggia che, chiusa al pubblico tra le polemiche dei residenti, è stata trasformata in un locale a metà tra una discoteca e un ristorante all'aperto, con il bianco e l'argento luccicante a dominare la scena.



La sabbia è stata interamente coperta da un telo bianco, mentre una grande cupola che riflette il sole, in riva al mare, è stata la pista da ballo vicina ai 46 tavoli bianchi su cui sono stati sospesi, con fili invisibili, grandi lampadari di cristallo. Tutto è stato decorato con fiori freschi che hanno accompagnato ogni giornata degli sposi e i loro ospiti. Per l'ingresso degli invitati è stata realizzata una grande scalinata in legno, alle spalle della quale sono state riprodotte colonne e archetti.



Cucina kosher e pugliese - A deliziare gli invitati sono state le specialità della cucina ebraica kosher, ma anche quelle pugliesi tra cui le immancabili orecchiette con le cime di rapa.