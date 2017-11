A Monopoli il matrimonio d'oro Sutton-Cohen: un sì da 20 milioni di euro

Un menù lungo venti pagine, otto tir carichi di fiori dall'Olanda , uno staff di 300 persone per i preparativi e 35 tra fotografi, truccatori, costumisti. E un conto finale da venti milioni di euro per il matrimonio dell'anno, quello della coppia newyorchese Renée Sutton ed Eliot Cohen, lei figlia di Jeff, numero uno degli immobiliaristi newyorchesi, lui il suo giovanissimo fidanzato. La coppia d'oro, in tutti i sensi, si sposerà in Puglia, sulla spiaggia di Monopoli, in uno scenario da favola.

La cerimonia sarà il 31 agosto, ma l'area che ospiterà la grande festa è in subbuglio da giorni, tra preparativi e arrivi di invitati eccellenti (si parla anche di Ivanka Trump) dagli Stati Uniti.



La coppia, di stretta osservanza ebraica, ha requisito una serie di location superesclusive che ospiteranno eventi, intrattenimenti, party e feste, tra Borgo Egnazia e Savelletri, Monopoli e Fasano. Per celebrare il rito, rigorosamente ebraico, da Israele e New York sono in arrivo un rabbino e sette assistenti. E anche la location dove i due sposi diranno sì è quella tipica della tradizione yiddish, con la "huppa", il baldacchino montato sugli scogli a filo d'acqua, sopra una gigantesca pedana.



Tutte le portate del pranzo saranno preparate in una cucina sistemata in una tensostruttura di mille metri quadrati vicino a Borgo Egnazia, dove alloggiano gli invitati. A coordinare il servizio cucina il resident chef di Borgo Egnazia, Domenico Schingaro, con lo chef Antonio Scalera e la consulenza ebraica di Giovanni Terracina. I festeggiamenti non saranno in un solo luogo: dal lido Santo Stefano a Borgo Egnazia, passando per Grotta Palazzese, per il lido Sabbia d'oro e altre location ancora, con allestimenti in stile medio-orientale. Ogni struttura che ospiterà gli eventi in programma sarà superblindata con un sistema di vigilanza che garantirà la sicurezza di tutti gli invitati.