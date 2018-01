Aspiranti toghe in minigonna, Bellomo: "Mai approfittato delle mie allieve"

"Non ho mai approfittato delle mie studentesse" aspiranti magistrato facendo firmare loro un contratto di borsa di studio che prevedeva anche che indossassero minigonne. Lo afferma in una lettera Francesco Bellomo, il consigliere di Stato indagato a Bari per estorsione, aggiungendo: "Alcune allieve desideravano avere un rapporto più stretto con me, ma le relazioni che ho avuto nella mia vita sono state quasi sempre estranee a tale contesto".