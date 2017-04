Processo Corona, Silvia Provvedi in aula: "Faceva una vita normalissima"

Fabrizio Corona è accusato dalla Procura di Milano di intestazione fittizia di beni per i 2,6 milioni di euro nascosti nel controsoffitto dell'abitazione per mano di Francesca Persi, una sua collaboratrice. Silvia Provvedi, la giovane fidanzata dell'ex re dei paparazzi, durante la sue deposizioni in aula racconta la giornata tipo di Corona: "Alle 9.00 andava in palestra, poi, finiti gli allenamenti andava in ufficio e ci restava fino alle 22.00, ora in cui andavo a prenderlo. Poi facevamo la spesa insieme come una coppia normalissima".