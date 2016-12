No Tav, pm: 6 anni per 2 attivisti

14:42 - Sei anni di carcere sono stati chiesti per i due giovani No Tav arrestati il 31 agosto 2013 in Val di Susa. I pm Antonio Rinaudo e Andrea Padalino ritengono infatti che i due fossero alla guida di un'automobile carica dell'occorrente per un assalto al cantiere di Chiomonte. Gli imputati sono Davide Forgione, torinese, e Paolo Rossi, bergamasco. "Non ci interessa - ha detto Rinaudo - l'aspetto ideologico della questione, ma la gravità del fatto".