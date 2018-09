Paga 82mila euro per riavere il fidanzato: truffata da una cartomante

Truffata dopo essere stata abbandonata all'altare: a Pomeriggio Cinque, Paola (nome di fantasia) racconta la sua storia che, dopo l'abbandono, assume contorni ancora più drammatici. La ragazza, per capire le motivazioni che avevano spinto l’ex fidanzato ad andarsene, si era rivolta a una cartomante. “Ho trovato questa persona cercando su internet, e da lì in poi è stato un incubo”. La sedicente indovina ha estorto cifre sempre maggiori a Paola, convincendola che il denaro servisse per riti speciali. Alla fine, Paola è stata derubata di oltre 80mila euro, ma ha denunciato la truffatrice e il 26 settembre a Perugia ci sarà l’udienza. L’avvocato della 29enne, Giulia Panebianco, è positiva: “La nostra garanzia è la tracciabilità dei bonifici e per questo ci auguriamo che Paola venga risarcita”.