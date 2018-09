Onu: "In Italia crescono violenza e razzismo, invieremo personale"

"Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento d i atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e rom". Lo ha annunciato a Ginevra l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, aprendo i lavori del Consiglio Onu per i diritti umani, riunito fino al 28 settembre. Un altro team sarà inviato per motivi analoghi in Austria.

Conseguenze devastanti da stop navi ong - "Il governo italiano ha negato l'ingresso di navi di soccorso delle ong. Questo tipo di atteggiamento politico e di altri sviluppi recenti hanno conseguenze devastanti per molte persone già vulnerabili", ha precisato Michelle Bachelet. "Anche se il numero dei migranti che attraversano il Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità per coloro che compiono la traversata è risultato nei primi sei mesi dell'anno ancora più elevato rispetto al passato", ha aggiunto.



"Soccorso umanitario per migranti nel Mediterraneo" - L'Alto commissario Onu per i diritti umani ha quindi esortato l'Unione europea ad "intraprendere operazioni di ricerca e soccorso umanitario per le persone che attraversano il Mediterraneo e a garantire l'accesso all'asilo e alla protezione dei diritti umani nell'Unione europea".



"Sui migranti politiche basate su realtà, non su panico" - Presentando le priorità del suo ufficio e le principali preoccupazioni per il rispetto dei diritti fondamentali, Bachelet ha detto: "E' nell'interesse di ogni Stato adottare politiche migratorie fondate sulla realtà, non sul panico, che offrano opportunità di movimento sicuro e regolare invece di costringere le persone a correre rischi letali".