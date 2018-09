Migranti, media: Juncker annuncerà la polizia di frontiera Ue

Creare per la prima volta un'autentica polizia di frontiera europea e trasformare il controverso controllo dell'immigrazione irregolare in una competenza comunitaria. E' quanto intende fare la Commissione europea approvando un progetto legislativo, che dovrebbe essere annunciato nel discorso che il presidente Jean-Claude Juncker terrà mercoledì 12 settembre a Strasburgo . Lo rivela il quotidiano spagnolo El Pais.

Il discorso di Juncker, più che fare il punto sul lavoro svolto, vorrebbe indicare un programma per l'ultimo anno di questa Commissione. Con le elezioni europee vicine (maggio 2019) - aggiunge El Pais - Juncker tenterà di dimostrare che il continente può difendersi dalla crisi migratoria, rimuovendo argomenti al fronte populista e sovranista.



Il progetto - Il progetto prevede la creazione di una vera e propria Guardia europea delle coste e dei confini, con capacità di sorveglianza sul territorio europeo, ma anche con la possibilità di intervento in Paesi terzi e con poteri di partecipazione a operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari. Una proposta presa in considerazione da diversi anni ma rimasta sempre sulla carta a causa della riluttanza di diversi Paesi, che temevano di perdere parte della sovranità. Ma la Commissione, spiega il quotidiano spagnolo, ritiene che l'ultima crisi migratoria, scatenata dal rifiuto dell'Italia di consentire lo sbarco di persone salvate in mare, abbia dimostrato che la gestione nazionale dei flussi migratori è diventata obsoleta e deve essere trasferita a una gestione centralizzata.