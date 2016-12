Meteo, sarà una settimana fresca: rischio di piogge forti al Centrosud

Laall’origine del tempo instabile di questi giorni si è spostato dal Tirreno verso l’Adriatico meridionale influenzando soprattutto il versante adriatico della nostra penisola e il Sud . Martedì il vortice si allontanerà sui Balcani e in tutto il Paese osserveremo una temporanea fase di tempo più soleggiato e stabile, in attesa, già mercoledì, di unche coinvolgerà un po’ tutto il paese , dove torneranno molte nuvole e piogge accompagnate anche da un nuovo calo delle temperature.

Previsioni per lunedì. La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità atmosferica sulle regioni del medio versante Adriatico, Sud, Sicilia di nordest e Sardegna occidentale. Nel resto del Paese alternanza di schiarite e di annuvolamenti. Le schiarite saranno molto più ampie sulle regioni centrali tirreniche, sulle regioni di Nordovest e in Emilia. Nel pomeriggio possibilità di locali precipitazioni attorno ai rilievi del Triveneto. In serata e nella notte le precipitazioni si concentreranno nel settore del medio-basso Adriatico (queste piogge potrebbero essere localmente intense) e nel settore del basso tirreno. Temperature in calo su medio adriatico, Sud e Sicilia, in rialzo al Nord soprattutto al Nordovest. Venti nord-occidentali da deboli a moderati localmente forti attorno alle Isole e sul Mar Ionio. Mari mossi o molto mossi.