Meteo, in arrivo correnti fredde dal Nordest

Previsioni per domenica. Condizioni di generale variabilità e con la tendenza a un peggioramento del tempo su gran parte del Paese nella seconda parte della giornata. Il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso, con schiarite anche ampie, mentre la nuvolosità più densa interesserà le regioni settentrionali e le Marche. Nel pomeriggio e in serata le precipitazioni deboli e isolate saranno più probabili nelle zone alpine e prealpine (con limite delle nevicate in calo attorno a 1500 metri e fino a 1200 nella notte in Alto Adige), regioni di Nordovest, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, e più già tra bassa Campania, Basilicata e Puglia centrale. In Sicilia dopo una mattinata soleggiata, tra pomeriggio e sera giungeranno alcuni rovesci e locali temporali. Temperature massime in diminuzione al Nord, più sensibile al Nordovest dove i valori risulteranno anche sensibilmente inferiori alla norma, senza grandi variazioni altrove, clima molto mite al Sud: oltre 10 gradi di differenza fra le città del Nord e quelle meridionali. Venti da deboli a moderati in Val Padana e sul medio alto Adriatico, di Maestrale sulla Sardegna.