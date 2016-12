20 novembre 2016 12:47 Meteo: forte maltempo in arrivo al Nord-ovest Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, migliora su Toscana e Sicilia

Nella giornata di domenica è atteso un miglioramento, sia in termini di copertura nuvolosa sia per quanto riguarda le precipitazioni, ma con un nuovo graduale peggioramento a fine giornata nelle regioni di Nordovest, a causa dell’avvicinarsi di una seconda perturbazione che, a inizio settimana, causerà un’altra fase di maltempo, che investirà proprio le regioni nord-occidentali. Secondo le ultime proiezioni- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- la fase di pioggia al Nordovest sarà piuttosto prolungata, potrebbe addirittura perdurare per tutta la settimana. Fase di maltempo che potrebbe quindi diventare critica perché le abbondanti piogge potrebbero causare aumenti significativi dei livelli di torrenti, fiumi e laghi. Nel resto del paese situazione più tranquilla grazie ad una parziale protezione dell’alta pressione. Da giovedì il maltempo potrebbe poi estendersi a gran parte del paese con forti piogge in arrivo anche sulle regioni centrali tirreniche. L’aria temperata e umida che accompagna questi sistemi nuvolosi manterrà le temperature miti e su valori oltre la norma per diversi giorni, specie al Centro-sud: almeno fino alla fine della prossima settimana, infatti, non si prevede l’arrivo di masse d’aria fredda dalle alte latitudini.

Previsioni per domenica. Giornata di tregua nuvolosità variabile con schiarite anche ampie su Sardegna e medio Adriatico. Precipitazioni o rovesci isolati tra Toscana, alto Lazio, Umbria e zone interne marchigiane, qualche locale piovasco nei settori ionici poi avremo la tendenza ad un peggioramento del tempo da stasera al Nordovest. Al Nord precipitazioni scarse cielo grigio qualche pioviggine al Nordovest, poi ritorno delle precipitazioni questa sera su Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, in estensione a tutto il Nordovest e progressivamente al Nordest e la Toscana. Da stasera nuove nevicate sul settore alpino e prealpino centro occidentale e a quote tra 1330-1600 metri ma con tendenza ad un rialzo della quota. Temperature senza grandi variazioni, con un clima piuttosto mite al Centro-sud. Venti in attenuazione localmente moderati di Scirocco su medio e basso Adriatico e sul mar Ionio.