Macerata, a un anno dal sisma nessuna ricostruzione

Nonostante nelle tracce della prima prova della maturità si parlasse di "disastri e ricostruzione", gli abitanti del Maceratese, colpiti dal sisma dello scorso anno, la ricostruzione non l'hanno mai vista iniziare. E a loro il tema scelto dal ministero sembra quasi beffardo.

"Siamo stati abbandonati, spero che presto qualcuno faccia qualcosa perché non possiamo andare avanti così" si sfoga il signor Carlo ai microfoni di "Dalla vostra parte". Lui ogni mattina per raggiungere dal proprio paese nel Maceratese il posto in cui lavora deve fare oltre cinquanta chilometri. "Il nostro comune ha una percentuale di distruzione del 98% - dice un abitante di Castel Sant'Angelo sul Nera, uno dei paesi più colpiti della Val Nerina - nulla è stato fatto e le attività economiche rimaste in piedi stanno morendo".