Maturità, il giorno del tema: ecco le tracce proposte dal ministero

Per gli studenti impegnati nella maturità è la giornata del tema di italiano. Per l'ambito artistico-letterario la traccia è "La natura tra minaccia e idillio nell'arte e nella letteratura", l'analisi del testo verte invece su "Versicoli quasi ecologici" di Giorgio Caproni. In ambito socio-economico il tema è su "Nuove tecnologie e lavoro", in ambito storico-politico "Disastri e ricostruzione". Per il tema storico il miracolo economico italiano.