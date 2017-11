Uccide l'ex con un colpo di martello: sospettava che abusasse dei suoi figli

Un uomo di 43 anni, Marco Bensi, è morto a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza, colpito alla testa con un martello mentre litigava con la ex fidanzata, Sabrina Amico, di 37 anni. L'uomo, respinto dalla donna perché sospettava che abusasse dei suoi tre figli, si è recato a casa della ex che lo avrebbe colpito per difendersi. Immediati i soccorsi ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. La 37enne è stata arrestata per omicidio.