Patrizia Reggiani, vitalizio milionario con i soldi del marito

Le figlie Allegra e Alessandra si erano opposte alla pretesa della madre per un difetto di giurisdizione del Tribunale italiano "in quanto la competenza doveva essere del foro di St. Moritz" e perché la madre aveva "cagionato la morte del debitore", ovvero il loro padre. Ma la Corte d'Appello di Milano ha detto che "il comportamento penalmente sanzionato di Patrizia Reggiani non ha rilievo sugli accordi raggiunti con Maurizio Gucci ed è quindi irrilevante".



Pertanto, il "promemoria d'intenti" sottoscritto il 24 dicembre 1993 ha piena validità: oltre ad essere state condannate alle spese, le figlie dovranno versare alla madre anche 24 milioni di franchi di arretrati, calcolati dalla data di sottoscrizione del documento. Il 16 febbraio la Reggiani tornerà in tribunale, assistita dal suo legale Danilo Buongiorno, per decidere i termini dei tre anni di libertà vigilata che le sono stati dati come pena accessoria alla condanna, già scontata, come mandante dell'omicidio dell'ex marito.