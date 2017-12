Milano, stilista trovata impiccata: indagato per omicidio il fidanzato

Omicidio volontario aggravato e non più istigazione al suicidio: è il reato ipotizzato a carico di Marco Venturi, fidanzato di Carlotta Benusiglio, ex modella e stilista morta a 37 anni, a Milano, trovata appesa a un albero in un parchetto di fronte a casa la mattina del 31 maggio 2016. E' quanto scrivono alcuni quotidiani, spiegando che a un anno e mezzo da quel giorno, le indagini ripartono da una nuova autopsia.