Un rapporto turbolento con il fidanzato - La 37enne era legata a un giovane che aveva alle spalle problemi di tossicodipendenza: tra loro i litigi erano frequenti, così come le botte, le corse all'ospedale e le denunce. Ma pare che i due si fossero visti anche l'ultima sera prima della morte di Carlotta.



In casa della donna gli investigatori hanno trovato il pc acceso, la radio ad alto volume e il letto disfatto. Probabilmente l'autopsia potrà dire qualcosa di più sulla morte della stilista.



La sorella: "Non credo al suicidio" - Non credono al suicidio i familiari di Carlotta, prima fra tutti la sorella Giorgia: "Non credo assolutamente che mia sorella si sia suicidata. Non lo avrebbe mai fatto e soprattutto, vista la riservatezza, mai a due passi da casa, usando un albero in una piazza. Per assurdo avrebbe potuto farlo usando il soppalco. Io e la mia famiglia vogliamo la verità. Del fidanzato non voglio parlare, noi eravamo contrari per precisi motivi alla relazione".