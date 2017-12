Milano, soldi in cambio di permessi soggiorno: arrestati 4 agenti

Oltre ai quattro agenti (due erano in servizio all'ufficio Immigrazione della Questura e due in quelli dei commissariati di Porta Genova e Lorenteggio), altri due poliziotti sono stati posti agli arresti domiciliari, e un altro ancora, che all'epica era in servizio a Milano mentre ora lavora a Napoli, è stato sospeso dal servizio per 12 mesi. Un cittadino italiano, infine, è stato sottoposto all'obbligo di firma.



Gli stranieri finiti in manette insieme agli agenti sono due ristoratori cinesi e un nordafricano: i tre avevano il ruolo di intermediari e procacciatori di "clienti". Il tariffario oscillava da poche centinaia ad alcune migliaia di euro, a seconda della difficoltà nel procurare il documento. Per lo più si trattava di permessi di soggiorno.



Nel corso delle indagini è emerso che gli agenti coinvolti si lamentavano dei controlli stringenti iniziati con l'arrivo della nuova dirigente dell'immigrazione. "Gli agenti hanno fra i 40 e i 50 anni, sono operatori esperti nel campo dell'immigrazione. Di fronte all'aumento dei controlli interni hanno iniziato ad appoggiarsi a colleghi in distaccamenti dell'ufficio all'interno dei commissariati. I casi scoperti sono sicuramente superiori al centinaio", hanno spiegato gli investigatori della squadra mobile.



Sequestrata villa del '700 intestata a moglie di poliziotto - Nell'ambito dell'inchiesta è stata sequestrata una villa del '700 in provincia di Milano, del valore di 690mila euro, intestata alla moglie di un poliziotto. Per i permessi di soggiorno il gruppo avrebbe intascato dai 500 ai 5.000 euro.



Gip: "Usate utenze copertura e Telegram" - I poliziotti dell'ufficio immigrazione della Questura di Milano arrestati avrebbero usato "canali di comunicazione a circuito interno", tra cui "numerose utenze di copertura, le cosiddette 'citofono' intestate a cittadini extracomunitari e sistemi di messaggistica telematica tipo WhatsApp e Telegram". Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip di Milano Livio Cristofano che ha portato in cella 4 agenti e 2 mediatori, ai domiciliari altri 2 poliziotti, rispettivamente dei commissariati Porta Genova e Lorenteggio e a misure restrittive per un altro agente e per un dipendente del Ministero dell'Interno. Le utenze "citofono" sarebbero cellulari di vecchia generazione e difficilmente intercettabili.