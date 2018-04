Milano, anziano aggredito a pugni per una rapina: è grave

Rapina violenta a Milano: un anziano è stato aggredito nel cortile di casa , dove stava rientrando dopo aver fatto la spesa. L'uomo è stato colpito con due pugni e, cadendo a terra, ha battuto violentamente la testa . La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e ha fatto il giro del web. L'aggressore sarebbe stato arrestato: si tratterebbe di un romeno di 29 anni . L'anziano aggredito è in ospedale in gravi condizioni.

L'aggressione è avvenuta venerdì mattina in via dei Valtorta, una traversa di viale Monza. Il romeno si era appostato nell'androne del condominio e, dopo aver finto di parlare al cellulare, si avvicina all'anziano assestandogli due pugni sul volto. Il malcapitato cade per terra inerme, incapace di rialzarsi o di abbozzare una qualche reazione.



Il rapinatore si avventa sull'anziano: conta le banconote contenute nel portafogli e rigira il malcapitato per frugare anche nelle tasche posteriori. Poi si rialza e si dilegua, lasciando il ferito a terra. La sua fuga sarebbe però durata poche ore, fino all'arresto compiuto nella notte. Le immagini della videosorveglianza hanno registrato centinaia di migliaia di visualizzazioni in meno di un giorno.