Napoli: tentano di fermare ladri, agenti aggrediti da extracomunitari

In via Milano gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il furto messo in atto dai due. Li hanno inseguiti ed i rapinatori, per fuggire, hanno spinto la moto dei poliziotti facendola quasi cadere.



Gli agenti hanno raggiunto e bloccato solo uno dei due, Mahdi Benaissa, dopo che si era rifugiato in un centro scommesse. All'esterno del locale, il tunisino ha cominciato a chiedere aiuto ad altri extracomunitari che hanno prima circondato e poi aggredito gli agenti con calci e pugni. Il 34enne è stato arrestato mentre proseguono le ricerche del complice.