Donna incinta morta, quattro indagati alla Mangiagalli di Milano per omicidio colposo

Quattro persone sono indagate per omicidio colposo in relazione alla morte di Claudia Bordoni, la 36enne incinta di due gemelle ricoverata alla Mangiagalli di Milano per complicazioni durante la gravidanza. Si tratta di due dottoresse e di due ostetriche, per le quali risultano iscrizioni a garanzia in vista dell'autopsia sul corpo della donna, fissata per giovedì. Non ci sono indagati al San Raffaele e all'ospedale di Busto Arsizio.