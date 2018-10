Caso Lodi, Fico: "Si deve chiedere scusa e bimbi tornino a mensa"

Nella polemica sulla delibera delle mense scolastiche di Lodi, che discriminerebbe i bambini stranieri a causa dei documenti richiesti, è intervenuto il presidente della Camera, Roberto Fico. "Nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o in modo inconscio, crei delle discriminazioni così importanti, si deve solamente chiedere scusa - ha dichiarato Fico -. Dopo le scuse questi bimbi potranno rientrare tranquillamente nella mensa".