Brianza, accoltella a morte la moglie da cui si stava separando

Una donna di 34 anni, di origine albanese, è stata accoltellata a morte dal marito, un marocchino di 35 anni, a Seregno, in provincia di Monza-Brianza. Ad allertare i carabinieri è stato lo stesso uomo dopo aver commesso l'aggressione in un'auto, incurante della presenza del figlio di soli 5 anni. La 34enne è stata trasportata d'urgenza al San Gerardo di Monza dove è deceduta. I due si stavano separando e non vivevano nella stessa casa da due mesi.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite in auto e l'uomo avrebbe poi lasciato il figlio in auto con la mamma agonizzante, fuggendo a piedi per poi andare in caserma. Proseguono le indagini dei carabinieri di Seregno per risalire alla esatta dinamica dei fatti. La coppia, stando al marito, era in crisi da tempo tanto da aver deciso di non vivere più sotto le stesso tetto.