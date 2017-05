Blue Whale, la Procura di Milano apre un'inchiesta: quattro casi sospetti

Le adolescenti avrebbero accettato di partecipare al "gioco della morte" dopo essere state avvicinate sul web da una persona che avrebbe impartito loro le direttive sulle sfide da compiere, per poi farsi inviare via WhatsApp foto testimonianti il superamento delle prove. Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni di Ciro Cascone, procuratore dei Minorenni di Milano, che ha parlato di taglietti e incisioni sulle labbra, sul polso e sul palmo della mano da parte delle ragazzine.



Da pm minori verifiche su "curatori" minorenni - La Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano sta effettuando verifiche per capire se in alcuni casi sospetti abbiano agito o meno come "curatori", ossia coloro che spingono via web le vittime adolescenti a gesti autolesionistici, dei minorenni. Il pool fasce deboli, invece, sta indagando su eventuali "curatori" maggiorenni. L'ipotesi di reato potrebbe essere istigazione al suicidio. Intanto è stata costituita una squadra ad hoc di investigatori per effettuare il monitoraggio e l'analisi su base regionale del Blue Whale.