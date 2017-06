"Perplessità sui vaccini pediatrici", Ordine di Milano radia un medico

"Aspetterò le motivazioni, perché non ho ancora ricevuto alcuna indicazione in merito", ha affermato il 76enne, aggiungendo che contro il provvedimento "faremo il possibile, perché pensiamo che tutelare la salute dei bambini e degli adulti sia questione di informare adeguatamente sulle vaccinazioni, anziché imporle. Purtroppo le scelte del governo vanno nella direzione di imporle, e di far fuori tutti quelli che hanno una voce appena un po' critica. Non tanto sulle vaccinazioni, il che sarebbe assurdo visto il loro significato anche importante, ma per zittire chiunque ponga dei problemi sul tema delle vaccinazioni, che sono sacrosanti".



La decisione di radiare Dario Miedico sarebbe stata presa all'unanimità dai 15 membri che costituiscono la commissione disciplinare. L'Ordine dei medici di Milano preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Miedico è attivo nel Coordinamento del movimento per la libertà di vaccinazione (Comilva), ed era stato ascoltato nei giorni scorsi.



Il camice bianco è tra i firmatari di una lettera che diversi esperti avevano inviato nell'ottobre 2015 a Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, per rispondere in merito alle sue "prese di posizione pubbliche sul tema delle vaccinazioni pediatriche". Primo firmatario della lettera è Roberto Gava, cardiologo poi radiato dall'Ordine dei medici di Treviso per le sue posizioni sui vaccini, che però ha già fatto ricorso contro la decisione. Dei 153 firmatari la lettera, 17 sono esperti di Milano; questi ultimi saranno sentiti dall'Ordine nelle prossime settimane, per chiarire il loro grado di coinvolgimento con i contenuti della missiva.



Miedico, che ha fatto sapere di aver già ricevuto diversi messaggi di solidarietà, ha infine ribadito di "non essere assolutamente contrario ai vaccini, nonostante mi accusino del contrario. Sono contro qualunque obbligo, perché uno dei pericoli maggiori è quello di sottovalutare i rischi delle vaccinazioni".