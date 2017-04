Treviso, primo medico anti-vaccini radiato da ordine| Lui fa ricorso: "Processato come Galileo Galilei"

"Grazie all'Ordine di Treviso per aver radiato il primo medico per il suo comportamento non etico e antiscientifico nei confronti dei vaccini". Lo afferma via Twitter il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi. Il medico radiato, già noto per le sue tesi contro le vaccinazioni, è Roberto Gava che ha annunciato di fare ricorso: "E' una condanna frutto di ignoranza e mancanza di rispetto per i diritti individuali".