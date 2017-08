La Spezia, migranti si lanciano da nave per evitare il rimpatrio

Due nordafricani si sono lanciati dall'oblò di un cargo per evitare il rimpatrio, ma sono stati recuperati dalla Guardia costiera. E' accaduto martedì a La Spezia. I due migranti sono stati presi mentre cercavano di raggiungere l'isola Palmaria. Erano arrivati lunedì nel porto di Genova nascosti in un container di un mercantile e, dopo le cure, erano stati affidati al comandante per il rimpatrio. Ora sono stati nuovamente imbarcati, destinazione Tunisia.