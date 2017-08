Migranti, Ue: 1,3 milioni richieste di asilo nel 2016, calo del 7% | In Italia in rialzo del 47%, ma il record è tedesco

L'Italia ha ricevuto 123mila domande di asilo: +47% - In particolare l'Italia ha ricevuto quasi 123mila domande d'asilo nel 2016, pari a un aumento del +47% rispetto al 2015. Le 122.960 richieste sono pari al 9,5% del totale Ue. La maggior parte dei richiedenti asilo in Italia sono i nigeriani (22%). Secondo l'Agenzia Ue per l'asilo, la Germania conferma il suo record con 745.155 domande, pari a un aumento del 58% rispetto all'anno precedente e al 58% delle domande d'asilo complessive nell'Ue.



Nel 2016 record di sbarchi dalla rotta del Mediterraneo centrale - La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato nel 2016 "un numero record di migranti", soprattutto dall'Africa subsahariana, occidentale e dal Corno d'Africa, che "sono stati individuati mentre passavano illegalmente la frontiera". Si tratta di 181.459 migranti, un aumento del 18% rispetto al 2015. "Questo ha reso il Mediterraneo centrale la principale rotta d'accesso per i migranti africani verso l'Ue, con l'Italia come il principale punto d'ingresso".