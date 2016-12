18 gennaio 2014 Maltempo in Liguria, oltre 200 gli sfollati

23:02 - E' di oltre duecento sfollati il bilancio provvisorio dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria. Negli ultimi due giorni le frane che hanno interessato il territorio sono oltre cento, e la situazione è particolarmente critica soprattutto sulle strade tra Imperia e La Spezia. Lo conferma l'assessore regionale alla protezione civile ligure, Renata Briano.

Stato di allerta 1 sul Levante savonese - La Protezione Civile ha emanato lo stato di allerta 1 sulla parte costiera del levante savonese e su tutto il territorio genovese, dalle 15 di sabato alle 15 di domenica. Prorogato lo stato di allerta 1 sul Tigullio e sullo Spezzino fino alle 15 di domenica. Il rischio di frane, fa sapere la sala operativa, resta alto.



Un migliaio di persone isolate nell'Imperiese - Un migliaio di persone sono rimaste isolate a Pigna, piccolo centro della val Nervia, a causa di decine di frane. Ci sono anche 27 sfollati. Amministratori e volontari stanno assistendo le famiglie, soprattutto quelle distanti dal centro, raggiungibili solo percorrendo strade poderali. Con l'ausilio della Protezione Civile vengono consegnati alimenti e medicinali che in gran parte vengono attinti dalle scorte della vicina casa di riposo.



Sei frane sull'Aurelia - Sono sei le frane che da Ponente e levante bloccano la statale 1 dell'Aurelia in Liguria. Lo rende noto l'assessore alle infrastrutture della Regione Raffaella Paita che ha fatto il punto della situazione maltempo con l'Anas. Partendo da Ponente la prima frana è a Sanremo, poi a Capo Mele tra Laigueglia e Andora, la terza a Albenga, la quarta a Borghetto Santo Spirito. A Levante la quinta frana è in comune di Carrodano e la sesta tra Borghetto Vara e Padivarma.



Resta bloccata la linea ferroviaria per la Francia - La frana che ha provocato il deragliamento del treno a Andora (Savona) "si sta muovendo e ancora continua a piovere". Lo denuncia il sindaco della cittadina, Franco Floris, sottolineando che "se collassa di colpo sul treno, il convoglio potrebbe finire in mare". La linea ferroviaria per la Francia resta quindi bloccata: "Ora - ha aggiunto il primo cittadino - non possiamo intervenire perché l'area è sotto sequestro, temo che i tempi saranno lunghi".



Il procuratore: "Frana opera dell'uomo" - Sul luogo del deragliamento si è recato oggi il procuratore capo di Savona, Franco Granero, che al termine del sopralluogo ha detto: "L'impressione che ho avuto sorvolando la zona è che ci troviamo di fronte non all'opera del fato, ma dell'uomo. Quello che ho visto è una situazione incredibile. Proprio a picco sulla ferrovia sono state costruite villette a schiera. Non aver avuto vittime è stato un miracolo".



Sequestrato l'ufficio tecnico del Comune - La procura di Savona ha quindi disposto il sequestro dell'intero ufficio tecnico del Comune di Andora dove in queste ore si trova la squadra di polizia giudiziaria che sta cercando le autorizzazioni a costruire le villette a strapiombo sulla linea ferroviaria che porta in Francia.