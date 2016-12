18 gennaio 2014 Meteo, weekend all'insegna della pioggia Cielo coperto con piogge diffuse al Nord e alta Toscana con nevicate moderate sulle Alpi a quote di 500-600 metri su quelle occidentali, di 700-1.000 metri su quelle centrali e di 900-1.200 metri su quelle orientali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:06 - In questo fine settimana un'altra perturbazione (la numero 6) porterà nuove piogge: sabato più che altro al Nord e in Toscana, domenica in gran parte del Paese. La Liguria e tutta la fascia prealpina continueranno ad essere interessate da piogge intense e localmente insistenti. Domenica il rischio di piogge intense riguarderà anche le regioni tirreniche e il Salento.

Le temperature invece saranno insolitamente miti, addirittura in crescita rispetto a questi giorni, perché il maltempo sarà accompagnato da tiepidi venti meridionali. Il maltempo insisterà, specie al Centrosud, anche all'inizio della prossima settimana.



Le previsioni per sabato 18 gennaio - Cielo coperto con piogge diffuse al Nord e alta Toscana con nevicate moderate sulle Alpi a quote di 500-600 metri su quelle occidentali, di 700-1000 metri su quelle centrali e di 900-1.200 metri su quelle orientali. Nuvolosità più variabile e meno compatta nel resto d'Italia con qualche sporadica goccia di pioggia possibile tra Umbria e Lazio; le schiarite più ampie e durature riguarderanno le regioni centrali adriatiche, la Campania e il nord della Puglia.



Temperature senza variazione di rilievo e molto miti al Centrosud; tra il Nord della Sicilia e il basso versante tirrenico della Calabria si toccheranno i 20 gradi. Ventoso per venti dai quadranti meridionali.



Le previsioni per domenica 19 gennaio - Domenica il maltempo si estenderà a gran parte del Centrosud. Sarà una giornata nuvolosa o molto nuvolosa con piogge non solo al Nord ma anche sulle regioni centrali tirreniche, al Sud e nelle Isole maggiori; si salveranno solo Marche, Abruzzo e Molise. Neve sulle Alpi oltre i 900-1.300 metri di quota. Temperature con poche variazioni. Venti intensi meridionali.