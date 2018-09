Lega, Roberto Calderoli: "Ho rischiato di morire per la puntura di una zanzara"

"Mi sto riprendendo da un problema di salute che ha messo in pericolo la mia vita, anche se per fortuna ora il peggio è scongiurato": così Roberto Calderoli giustifica la sua assenza alla Berghem fest. Il senatore leghista, dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, racconta di essere "finito in terapia intensiva per una encefalite virale trasmessa da una banale puntura di zanzara, una banale puntura che mi ha portato in pericolo di vita, facendomi passare giorni che non augurerei al peggior criminale al mondo".