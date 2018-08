La Febbre del Nilo torna a far paura: in Italia ogni giorno 10 contagi

La Febbre del Nilo è tornata a far paura in Italia: ogni giorno si registrano 10 nuovi casi. In Emilia Romagna sono stati sei i decessi, cinque in Veneto. Secondo gli esperti però quest'anno si è registrato solo un leggero incremento di contaminazioni. In alcune regioni sono state attivate delle procedure speciali di sorveglianza e prevenzione: tra queste Lombardia, Veneto e Sardegna dove si è registrato l'ultimo caso, due anziani di 84 e 72 anni sono stati recoverati in condizioni gravi.