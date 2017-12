Vaticano "approva" miracolo, papa Paolo VI diventerà santo

La piccola Amanda è nata il 25 dicembre del 2014 dopo una gravidanza che per mamma Vanda era stata molto complicata tanto che per i medici c'erano pochissime possibilità che il feto sopravvivesse.



Alla Congregazione per le Cause dei Santi il miracolo "per intercessione" di Paolo VI è stato esaminato dalla Commissione che ne ha accolto i requisiti di validità per il fine della canonizzazione del Pontefice, beatificato il 19 ottobre 2014 da papa Francesco, essendogli stato attribuito il miracolo della guarigione, scientificamente inspiegabile, di un bambino che doveva nascere con problemi fisici.



Il parere della consulta medica e teologica è preliminare alla decisione sulla data per la proclamazione della santità di papa Montini, che sarà stabilita da Papa Francesco. Negli ambienti della postulazione si confida che ciò potrà avvenire nel 2018, con ogni probabilità ad ottobre.